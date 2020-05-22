Офтальмолог: солнцезащитные очки-подделки вызывают серьезные повреждения глаз

«Летом достаточно сильная инсоляция даже в нашей полосе. Чтобы обеспечить благоприятные условия, чтобы глаза не утомлялись от излишней освещенности, солнцезащитные очки используются при вождении автомобиля, для повседневных прогулок, при передвижении по городу, на природе и для пляжного отдыха», — пояснил Куренков.

По словам специалиста, только качественные очки защищают глаза от ультрафиолета, поэтому покупать их нужно в специализированных магазинах.

«У очков-подделок могут быть темные стекла, но эти стекла не всегда задерживают ультрафиолет, что вызывает повреждение внутренних структур глаза и приводит к различным заболеваниям. В частности, к повреждению хрусталика, возникновению катаракты и повреждению макулярной зоны и возникновению макулодистрофии. Последнее заболевание лишает пациента центрального зрения и делает его инвалидом», — уточнил офтальмолог.

Он обратил внимание на то, что очки с разной степенью затемнения могут иметь одинаковый уровень защиты.

«Для прогулок, хождения по улице и на природе подойдут очки, которые просто немного приглушают излишнюю освещенность и делают зрение наиболее комфортным. Очки для вождения, как правило, обладают 50%-ным затемнением. В очках для отдыха на пляже, где нет защиты, кроме зонтика, используется наибольшая степень затемнения — 75%. Оттенок затемнения — коричневый, синий, зеленый — выбирает пользователь на свой вкус», — добавил Куренков.

Эксперт посоветовал выбирать очки из небьющихся материалов.

«Стекла у всех очков практически одинаковые, отличаются производители, но все они не стеклянные, а полимерные, то есть не бьются и тем самым защищают глаз от повреждений, если вы, например, споткнулись и упали. Полимеры проходят испытания, безопасны для здоровья, не повреждают глаза и не влияют на организм в целом», — резюмировал врач.