Офтальмолог Шилова объяснила ухудшение зрения после коронавируса

Офтальмолог Татьяна Шилова объяснила, с чем может быть связано сильное ухудшение после коронавируса. Об этом сообщил Life.ru.

Она уточнила, что в глазах много кровеносных сосудов. При возникновении тромбоза кровоснабжение глаз ухудшается, что и приводит к потере зрения.

«То есть на бытовом уровне можно говорить о том, что случается инсульт или инфаркт на глазном дне. Фактически то же самое, что происходит в мозге, происходит внутри глаза», — объяснила Шилова.