Офтальмолог Шилова рассказала, каким людям нельзя носить контактные линзы

Врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт комитета по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что людям с искривленной роговицей нельзя использовать контактные линзы. Об этом написал Ura.ru.

Она уточнила, что при таком заболевании линза не имеет правильной посадки на глаз.

«Есть заболевания, при которых контактные линзы невозможны или дают неправильную посадку, то есть, положение линзы на глазной поверхности неправильное в силу того, что роговица кривой формы. Есть такие заболевания, как кератоконус, это различные формы изменения роговицы, которые не дают возможности получить правильную посадку контактной линзы», — сообщила медик.

Шилова также отметила, что линзы могут быть бесполезны при возрастной дальнозоркости. Зачастую людям с такой проблемой сложно адаптироваться и привыкнуть к ним. Когда человек надевает очки для того, чтобы почитать, контактные линзы будут не самым хорошим способом коррекции, заключила врач.