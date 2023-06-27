Здоровье 27 июня 2023, 18:05 Офтальмолог Шилова рассказала, как выбрать солнцезащитные очки Офтальмолог Шилова заявила, что некачественные солнечные очки могут навредить глазам

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Некачественные темные линзы в очках могут навредить здоровью глаз. Такой информацией поделилась офтальмолог, ведущий российский эксперт по лазерной коррекции зрения Татьяна Шилова. Об этом сообщила «Газета.Ru».

По словам специалиста, лучше всего приобретать темные очки в салонах оптики. В них все линзы имеют сертификат качества. Для города лучше выбирать очки с показателем UV400. Однако для поездок на море данный показатель должен быть выше.

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«Если у человека плохое зрение, можно подобрать солнцезащитные очки с оптической коррекцией», — рассказала врач.