Здоровье 03 июля 2023, 17:03 Офтальмолог Шилова рассказала, что солнцезащитные очки без фильтров от ультрафиолета опасны для глаз

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При выборе солнцезащитных очков нужно в первую очередь обращать внимание на наличие у них фильтров от ультрафиолета. Об этом «Абзацу» рассказала д. м. н., профессор, офтальмолог, эксперт по лазерной и интраокулярной коррекции зрения Татьяна Шилова.

Он объяснила, что степень затемнения линз не так важна. Более того, совсем черные очки без ультрафиолетового фильтра могут даже навредить глазам. Потому что за темными стеклами расширяется зрачок. И это позволяет опасным лучам атаковать глаза.

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«Поэтому даже совсем прозрачная линза может содержать ультрафиолетовые фильтры и будет безопасной для человека. А очки с сильным затемнением, но не имеющие такой защиты, однозначно опасны для человека», — отметила врач.

Она посоветовала покупать только качественные очки. Причем лучше искать их в оптиках.

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