Офтальмолог Шилова рассказала, чем опасны некачественные солнечные очки

Солнечные очки — вещь, на которой нельзя экономить, линзы должны быть стеклянными и со специальными фильтрами, иначе очки могут навредить здоровью. Об этом «Пятому каналу» рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.

Очки должны защищать глаза от ультрафиолетовых лучей, однако обыкновенные пластиковые очки такой функции не выполняют.

«Создается ложное впечатление, что темные очки должны обязательно защищать наш глаз от солнечного света. Но это не так. Светопропускание линзы и блокировка от ультрафиолетовых лучей — это разные вещи», — отметила офтальмолог.

По словам Шиловой, линзы без специальных фильтров создают впечатление, что глаз защищен, однако на самом деле это не так, к тому же, в таких очках приходится постоянно щуриться. В очках без специальных линз ультрафиолетовые лучи ожечь роговицу. В таком случает появляется риск развития заболевания птеригиум, оно характеризуется появлением плотной мутной пленки на глазу, написал kp.ru.