Офтальмолог Шилова рассказала, чем можно заменить контактные линзы

Офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, как можно скорректировать зрение, когда в России дефицит линз из-за санкций. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Она рассказала, что можно сделать лазерную коррекцию зрения — в этом случае линзы не понадобятся вообще. Кроме того, операция безопаснее, чем ежедневное ношение линз.

«Есть способ коррекции в виде имплантации контактных линз внутрь глаза — имплантация факичных линз. Она также позволяет на всю жизнь избавить человека от ношения очков для дали», — рассказала Шилова.

Также она уточнила, что существуют ортокератологические линзы, которые производятся в России. Они надеваются лишь на ночь, после чего днем зрение становится лучше. Они тоже безопаснее обычных линз, но есть противопоказания.