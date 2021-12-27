Офтальмолог Шилова предупредила о травмах глаз из-за использования пиротехники на Новый год

Офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что использование пиротехники в новогоднюю ночь может привести к различным травмам глаз. Исходя из ее практики, случаи с травмами и ожогами происходят регулярно. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

«Каждый год офтальмологи, хирурги сталкиваются с травмами после использования пиротехники, в том числе бенгальских огней… Первое — это взрывная, или ударная, волна, то есть это, по сути, как боевое ранение. Причем эти травмы могут различаться по степени тяжести, вплоть до потери глаза», — уточнила специалист.

Если взрыв достаточно высокой силы, то может возникнуть отслойка сетчатки. По словам Шиловой, это очень тяжелое заболевание, по сути, потеря глаза как органа. Пациентам, в данном случае, приходится ставить стеклянный протез.

Также пиротехника и бенгальские огни могут стать причиной появления ожогов, в том числе химических. Если взрыв произошел близко от лица, то частицы химического реагента попадают на слизистую оболочку, вызывая химические ожоги. Даже при мельчайшем повреждении оптической оси у человека снижается острота зрения.

Для того, чтобы не получить травм глаз в Новый год, специалист порекомендовала соблюдать технику безопасности, не использовать контрафактные или самостоятельно изготовленные устройства, а также стараться избегать пиротехники и бенгальских огней.