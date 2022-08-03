Офтальмолог Шилова объяснила, чем опасно длительное ношение линз

Врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова заявила, что длительное ношение линз может привести к травмированию роговицы, ее дальнейшему помутнению и трансплантации. Об этом сообщил Ura.ru.

Как заметила специалист, роговица — одна из самых нежных структур в нашем глазу.

«При длительном использовании контактных линз у человека многократно возрастают риски по дистрофическим изменениям роговицы и инфекционным осложнениям. Потому что так или иначе случаются микроэрозии, микротравмы. А роговица — это одна из самых нежных структур в нашем глазу. Если в ней возникают какие-то повреждения, она превращается в непрозрачную структуру, которая не дает возможность видеть. Лечение таких состояний в крайней степени — это пересадка донорских роговиц. И если поставить на чашу весов контактные линзы, или риски в виде осложнений — потерять глаз, — то они несоразмерны», — подчеркнула Шилова.

Врач посоветовала переходить на очки и носить их не дольше пяти-шести часов в день, либо сделать коррекцию зрения. В таком случае роговица травмироваться не будет.