Здоровье 26 июля 2023, 18:50 Офтальмолог Семакина заявила, что летом болезни глаз развиваются особенно активно

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Летом заболевания глаз развиваются особенно активно. Такой информацией поделилась заведующая отделением офтальмологии Анна Семакина. Об этом сообщил сайт mk.ru.

При этом во время отдыха на море получить квалифицированную помощь почти нет возможности. Людям с катарактой летом нужно внимательно следить за изменениями зрения. В теплое время года болезнь может особенно активно прогрессировать, из-за чего в дальнейшем могут возникнуть серьезные последствия для здоровья, написал сайт kp.ru.