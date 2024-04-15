Здоровье 15 апреля 2024, 15:09 Офтальмолог Сагоненко: неправильное питание и недостаток солнечного света повышают риск развития близорукости

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На остроту зрения оказывает влияние не только длительная работа за компьютером или частое пользование смартфоном. Как рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог Центра глазной патологии Дмитрий Сагоненко, неправильное питание и недостаток естественного солнечного света также повышают риски развития близорукости.

По словам медика, в пище должно содержатся достаточное количество лютеина и зеаксантина (каратиноиды), а также омега-3 жирных кислот. Если продукты с этими элементами отсутствуют, у человека сразу же повышается риск развития возрастной макулодистрофии — поражения центра сетчатки.

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Что по поводу естественного солнечного света, то при его воздействии на сетчатку глаза выделяется дофамин. Сагоненко отметил, что это вещество как раз и препятствует чрезмерному удлинению глазного яблока, отметил ИА RuNews24.ru.