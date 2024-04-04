Здоровье 04 апреля 2024, 14:18 Офтальмолог Садыкова заявила, что к 2050 году каждый пятый житель Земли будет близоруким из-за гаджетов

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Современных людей повсюду окружают экраны гаджетов, что не может не сказываться на их зрении. Об этом Общественной Службе Новостей рассказала врач-офтальмолог Видновской КБ Минздрава МО Динара Садыкова.

По ее словам, изначально человеческий глаз был настроен на то, чтобы видеть вдали. Но с приходом гаджетов все больше взгляд фокусируется на объектах, которые находятся на расстоянии вытянутой руки.

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«По последним подсчетам, судя по статистике, где-то к 2050 году каждый пятый житель Земли будет иметь близорукость, а каждый второй из них будет иметь близорукость высокой степени», — отметила врач.

Она добавила, что близорукость уже можно назвать пандемией этого века.

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