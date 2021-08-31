Офтальмолог рассказал, в чем опасность смартфонов для глаз

Офтальмолог Наталия Боша рассказала, в чем главная опасность смартфонов для глаз. Об этом сообщило агентство «Прайм».

По данным РИА ФАН, специалист объяснила, что во время использования смартфонов человек моргает гораздо реже обычного. Из-за этого слизистая глаз пересушивается. В результате к ней начинают прилипать микробы, которые вызывают воспаления.

Кроме того, у детей фокусировка на близком расстоянии может спровоцировать близорукость. У взрослых людей это может развить спазм аккомодации: когда перед глазами все расплывается. В результате возможны головокружения, боли и проблемы с работоспособностью.

Также во время использования смартфона перенапрягается шея, что может вызвать нарушение кровообращения с позвоночнике. Телефон следует подносить к глазам не ближе, чем на 40-45 сантиметров.

Кроме того, детям до девяти лет нужно ограничить количество времени, которое они проводят в телефоне, так как в этом возрасте их зрение еще довольно уязвимо.

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