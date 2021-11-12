Офтальмолог рассказал, почему некоторым детям опасно сидеть за первой партой

Офтальмолог Ирина Шикалович рассказала, что детей с близорукостью не стоит сажать за первую парту. Об этом сообщило издание «Слово и дело».

По данным NEWS.ru, специалист отметила, что раньше врачи рекомендовали это как метод «неполной коррекции». Но это устаревшая информация.

«Но сейчас выяснилось, что „неполная коррекция“ не приводит к стабилизации близорукости и даже может спровоцировать ее прогрессирование», — объяснила врач.

Она рассказала, что выбирать парту следует в зависимости от роста ребенка. Кроме того, чтобы лучше видеть доску, следует подобрать очки.

Ранее доктор медицинских наук, профессор, главврач сети клиник «Клиники доктора Шиловой» Татьяна Шилова объяснила, какой вред курение может нанести глазам. Специалист отметила, что в первую очередь из-за никотина страдает глазная роговица.

Дым от сигарет при попадании в глаза может оказывать негативный эффект как косвенно, так и напрямую. Офтальмолог отметила, что может определить по глазам человека мгновенно, является он курильщиком или нет.