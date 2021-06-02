Офтальмолог рассказал, как без вреда для глаз смотреть на солнечное затмение

Врач-офтальмолог, главный врач «Клиники доктора Шиловой», эксперт по охране здоровья Госдумы, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, как без вреда для глаз наблюдать за солнечным затмением, написал сайт URA.ru.

По ее словам, на это явление нужно смотреть только через специальные фильтры. В противном случае можно получить ожог сетчатки глаза, частично или полностью потерять зрение без возможности восстановления.

«Если человек в момент наблюдения за солнечным затмением не пользуется специальными фильтрами, повреждающая инфракрасная часть излучения проникает внутрь глаза, через роговицу, хрусталик, попадает на сетчатку, фокусируясь в самой нежной ее части, которая называется „желтое пятно“, и возникает ожог», — отметила Шилова.

В итоге у человека появляется расплывчатое пятно перед глазом, постепенно зрение утрачивается безвозвратно. Эксперт уточнила, что после наблюдения за солнечным затмением без использования специальных приспособлений при стопроцентном зрении может произойти его снижение до 5-10%. После этого очки не помогут исправить ситуацию.