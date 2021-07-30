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    30 июля 2021, 10:45

    Офтальмолог: при лазерной коррекции чрезмерные физнагрузки опасны

    Оксана Лавнюженко

    Врач-офтальмолог Татьяна Шилова предупредила, что люди, прошедшие через лазерную коррекцию зрения, не должны заниматься теми видами спорта, где есть тяжелые упражнения. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Офтальмолог: при лазерной коррекции чрезмерные физнагрузки опасны

    По словам специалиста, старая методика коррекции, например LASIK, опасна истончением роговицы и «созданием крышечки, которая откидывается, выпаривается». Вследствие этого роговица глаза становится тонкой и слабой.

    Кроме того, перед тяжелыми физическими нагрузками врач советует проверяться всем людям, даже если зрение хорошее. По словам окулиста, могут быть проблемы с сетчаткой или роговицей.

    Те, кто имеет близорукость или близорукий астигматизм, находятся в особой группе риска. Им необходимо проходить регулярный офтальмологический осмотр.