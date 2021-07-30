Офтальмолог: при лазерной коррекции чрезмерные физнагрузки опасны

Врач-офтальмолог Татьяна Шилова предупредила, что люди, прошедшие через лазерную коррекцию зрения, не должны заниматься теми видами спорта, где есть тяжелые упражнения. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам специалиста, старая методика коррекции, например LASIK, опасна истончением роговицы и «созданием крышечки, которая откидывается, выпаривается». Вследствие этого роговица глаза становится тонкой и слабой.

Кроме того, перед тяжелыми физическими нагрузками врач советует проверяться всем людям, даже если зрение хорошее. По словам окулиста, могут быть проблемы с сетчаткой или роговицей.

Те, кто имеет близорукость или близорукий астигматизм, находятся в особой группе риска. Им необходимо проходить регулярный офтальмологический осмотр.