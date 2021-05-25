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    25 мая 2021, 10:17

    Офтальмолог посоветовала не злоупотреблять ношением линз

    Артур Блянихов

    Офтальмолог Татьяна Шилова порекомендовала людям, носящим контактные линзы, не злоупотреблять их ношением. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».

    Офтальмолог посоветовала не злоупотреблять ношением линз

    «Если мы говорим о мягкой контактной линзе, то она не должна быть на глазу больше, чем шесть часов в день», — обратила внимание Шилова.

    Она заметила, что люди обычно перенашивают контактные линзы, из-за чего возникают тяжелые или необратимые последствия.

    «Это не только инфекционные осложнения, потому что контактная линза — инородное тело и находится на поверхности глаза», — продолжила собеседница издания.

    Она предупредила, что длительное ношение линз может снизить попадание кислорода в ткани роговицы (гипоксия).

    «Если носить больше положенного времени в течение дня, чем нужно, то возникает дефицит стволовых клеток и необратимые изменения», — объяснила врач.

    По ее словам, происходит врастание сосудов в прозрачную часть роговицы, что вызывает осложнения.

    «Если вы надеваете контактные линзы несколько часов в день, несколько дней в неделю, то есть нерегулярно, а чередуете контактные линзы с очками, то какое-то время это допустимо», — добавила Шилова.