Офтальмолог посоветовала не злоупотреблять ношением линз

Офтальмолог Татьяна Шилова порекомендовала людям, носящим контактные линзы, не злоупотреблять их ношением. Специалиста процитировал сайт телеканала «Звезда».

«Если мы говорим о мягкой контактной линзе, то она не должна быть на глазу больше, чем шесть часов в день», — обратила внимание Шилова.

Она заметила, что люди обычно перенашивают контактные линзы, из-за чего возникают тяжелые или необратимые последствия.

«Это не только инфекционные осложнения, потому что контактная линза — инородное тело и находится на поверхности глаза», — продолжила собеседница издания.

Она предупредила, что длительное ношение линз может снизить попадание кислорода в ткани роговицы (гипоксия).

«Если носить больше положенного времени в течение дня, чем нужно, то возникает дефицит стволовых клеток и необратимые изменения», — объяснила врач.

По ее словам, происходит врастание сосудов в прозрачную часть роговицы, что вызывает осложнения.

«Если вы надеваете контактные линзы несколько часов в день, несколько дней в неделю, то есть нерегулярно, а чередуете контактные линзы с очками, то какое-то время это допустимо», — добавила Шилова.