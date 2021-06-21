Офтальмолог посоветовал отказаться от контактных линз в жару

Во многих регионах России наступает аномальная жара. Врач-офтальмолог Юлия Шилова рассказала для телеканала «Звезда», чем опасно ношение контактных линз при высокой температуре воздуха.

Жара заставляет жидкости быстрее испаряться. Это касается и слезной прослойки, которая обволакивает глаз и защищает его от повреждений.

«Для людей, которые пользуются контактными линзами в жаркую солнечную погоду, контактные линзы — это плохой способ коррекции, потому что в силу повышенной испаряемости уменьшается прослойка слезной пленки и вот этой среды влажной между контактной линзой и глазной поверхностью», — рассказала специалист.

Вследствие этого линза оказывается в более плотном контакте с глазом, что может привести к повреждению. Врач порекомендовала на время жары отказаться от линз и перейти на очки.

«Компенсировать даже увлажняющими каплями не всегда получается, поэтому контактная коррекция — нехороший способ, и мы советуем переходить на очки, потому что с очками обменные процессы роговицы и качество слезной пленки намного выше, нежели с контактной линзой», — заключила Шилова.