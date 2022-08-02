Офтальмолог Петрачкова: прогулки способствуют профилактике развития близорукости у детей

Врач-офтальмолог НМИЦ здоровья детей Минздрава России Марина Петрачкова заявила, что частые прогулки на свежем воздухе могут способствовать профилактике развития близорукости у детей. Об этом написало РИА «Новости».

Специалист пояснила, что естественный свет оказывает положительное влияние на организм, способствуя выработке дофамина, который имеет важное значение для профилактики данного заболевания.

Врач также обратила внимание на то, что рабочее место ребенка должно быть организовано правильно, чтобы его зрение не испортилось, сообщило ИА Nation News.

«На даче многие предпочитают не обращать внимания на такие мелочи. Дети часто решают примеры, сидя на ступеньках террасы или лежа в шезлонге. В результате портятся зрение и осанка. Для здоровья важно и правильное расположение стола, и хорошее освещение», — сообщила Петрачкова.

Она добавила, что в летнее время необходимо защищать от ультрафиолета не только кожу, но и глаза ребенка, так как хрусталик, слизистая оболочка и роговица активно воспринимает UVA и UVB-лучи.