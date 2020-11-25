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    25 ноября 2020, 14:02

    Офтальмолог: перфорационные очки бесполезны

    Дарья Морозова

    Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, что очки с дырочками вместо линз не улучшают зрение. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

    Он объяснила, что такие очки позиционируются как тренажер для глаз. На самом же деле информация об их пользе — это просто миф.

    «Действительно, если вы наденете их, то можете увидеть некоторые объекты получше и связано это с уменьшением эффекта светорассеяния на сетчатку глаз», — пояснила Шилова.

    При этом никакого положительного эффекта на зрение они не окажут. Обещания продавцов — это лишь маркетинговый ход, а врач никогда не порекомендует такие очки.

    «Это все маркетинговый ход. Офтальмологи категорически против них и считают недобросовестной рекламой», — подчеркнула врач.

    Врач-диетолог Наталья Нефедова объяснила, в каком случае употребление цитрусовых наносит вред организму человека. По ее словам, все необходимые вещества можно получить из продуктов, однако необходимо знать меру. Так, витамин С в большом количестве уже не имеет эффект антиоксиданта, а действует противоположным образом. При избытке он выполняет функцию окислителя.