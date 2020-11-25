Офтальмолог: перфорационные очки бесполезны

Он объяснила, что такие очки позиционируются как тренажер для глаз. На самом же деле информация об их пользе — это просто миф.

«Действительно, если вы наденете их, то можете увидеть некоторые объекты получше и связано это с уменьшением эффекта светорассеяния на сетчатку глаз», — пояснила Шилова.

При этом никакого положительного эффекта на зрение они не окажут. Обещания продавцов — это лишь маркетинговый ход, а врач никогда не порекомендует такие очки.

«Это все маркетинговый ход. Офтальмологи категорически против них и считают недобросовестной рекламой», — подчеркнула врач.

Врач-диетолог Наталья Нефедова объяснила, в каком случае употребление цитрусовых наносит вред организму человека. По ее словам, все необходимые вещества можно получить из продуктов, однако необходимо знать меру. Так, витамин С в большом количестве уже не имеет эффект антиоксиданта, а действует противоположным образом. При избытке он выполняет функцию окислителя.