Офтальмолог Перегудов посоветовал людям с катарактой не медлить с операцией
Главный врач клиники 3Z, офтальмохирург Дмитрий Перегудов заявил, что людям, которым диагностировали катаракту, необходимо делать операцию. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».
По словам медика, специалисты, которые предлагают пациентам подождать с хирургическим вмешательством, заблуждаются.
«Есть два показания: абсолютное и относительное. Абсолютное — это когда хрусталик мутный и уже нельзя выполнять свои функции, трудиться, себя обслуживать иногда. Здесь однозначно идем в операционную. Относительные показания — это когда приходит человек, еще зрение 100 или 90 процентов, и есть маленькие помутнения. Мы констатируем факт, что хрусталик начал мутнеть, у вас катаракта, она начальная. Мы с пациентом согласуем», — отметил Перегудов.
В случае, если пациент соглашается, его надо оперировать. Для точной диагностики заболеваний глаза можно обратиться в специализированный центр, где врачи выявят все «спящие» болезни на ранней стадии, резюмировал медик.