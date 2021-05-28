Офтальмолог объяснил причину пожелтения белка глаз

Если здоровый цвет белка сменяется на желтый, это говорит о заболеваниях. Об этом предупредил офтальмолог Дмитрий Дементьев в эфире телеканала «Россия 1».

Основная причина пожелтения — патология печени. Нарушается работа билирубина, который в норме должен расщеплять жиры и выходить через кишечник. Из-за болезней печени в организме накапливается желчный пигмент, в результате чего кожные покровы и белки глаз приобретают желтый окрас.

Еще одна причина — распад эритроцитов. Гемолитическая желтуха возникает при анемии, малярии, инфаркте легкого, внутренних кровотечениях и заражении паразитами.

В список причин смены цвета белка также попали закупорка протоков желчного пузыря, патологии поджелудочной железы, опухоли или пингвекула.

Врач посоветовал пить больше воды и есть фрукты. Не стоит злоупотреблять продуктами, которые приводят к нарушениям работы печени и поджелудочной, — сахаром, солью, хлебобулочными изделиями и жареным. Следует сократить время за компьютером и чаще моргать перед монитором, написал сайт «Русская планета».