Офтальмолог объяснил, как курение может навредить зрению
Врач рассказал, что глазную роговицу, поврежденную сигаретным дымом, можно восстановить
Доктор медицинских наук, профессор, главврач сети клиник «Клиники доктора Шиловой» Татьяна Шилова объяснила, какой вред курение может нанести глазам. Специалист отметила, что в первую очередь из-за никотина страдает глазная роговица. Об этом сообщило «Радио 1».
«Откладываются элементы железа в клетках, нарушается мембранная работа клеток — это все ведет к тому, что появляется так называемый синдром сухого глаза», — рассказала специалист, ссылаясь на ученых из Японии.
Дым от сигарет при попадании в глаза может оказывать негативный эффект как косвенно, так и напрямую. Офтальмолог отметила, что может определить по глазам человека мгновенно, является он курильщиком или нет. Она также способна распознать, в какой руке человек обычно держит сигарету, написало ИА НСН.
Шилова напомнила, что дым также может стать причиной различных глазных инфекций: конъюнктивитов, кератитов, аллергических реакций. Такие симптомы могут проявляться у людей, которые долгое время находятся в задымленных помещениях. Если вовремя бросить сигареты, то поврежденную роговицу на ранней стадии можно восстановить.