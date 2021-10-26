Офтальмолог объяснил, как курение может навредить зрению

Доктор медицинских наук, профессор, главврач сети клиник «Клиники доктора Шиловой» Татьяна Шилова объяснила, какой вред курение может нанести глазам. Специалист отметила, что в первую очередь из-за никотина страдает глазная роговица. Об этом сообщило «Радио 1».

«Откладываются элементы железа в клетках, нарушается мембранная работа клеток — это все ведет к тому, что появляется так называемый синдром сухого глаза», — рассказала специалист, ссылаясь на ученых из Японии.

Дым от сигарет при попадании в глаза может оказывать негативный эффект как косвенно, так и напрямую. Офтальмолог отметила, что может определить по глазам человека мгновенно, является он курильщиком или нет. Она также способна распознать, в какой руке человек обычно держит сигарету, написало ИА НСН.

Шилова напомнила, что дым также может стать причиной различных глазных инфекций: конъюнктивитов, кератитов, аллергических реакций. Такие симптомы могут проявляться у людей, которые долгое время находятся в задымленных помещениях. Если вовремя бросить сигареты, то поврежденную роговицу на ранней стадии можно восстановить.