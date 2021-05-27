Офтальмолог назвал недуги, появляющиеся из-за ношения накладных ресниц

Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что из-за постоянного ношения накладных ресниц может появиться синдром сухого глаза. Это происходит потому что инородное тело сдавливает глазные железы, сообщил канал «Звезда».

Помимо прочего, накладные ресницы могут вызвать нарушение покрова роговицы, что приводит к попаданию в нее инфекций и развитию кератита.

«Даже при соблюдении технологии нанесения ресниц и при идеальном использовании, клеевые основы безусловно могут вызвать аллергические проявления. Может произойти и травматизация самого ресничного аппарата — собственные ресницы начинают выпадать, становятся более дефектными, могут менять направление роста, и это тоже серьезная проблема», — уточнила Шилова.

Также свои ресницы иногда начинают расти в сторону глазного яблока и травмировать роговицу. По словам специалиста, нет значения, какого типа накладные ресницы. Вред будет в любом случае.

Врач-иммунолог и гематолог Ксения Бочарова предупредила, что появление синяков под глазами не всегда говорит об усталости и недосыпе. Иногда потемнения могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.