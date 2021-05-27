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    27 мая 2021, 11:15

    Офтальмолог назвал недуги, появляющиеся из-за ношения накладных ресниц

    Полина Петрова

    Врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Татьяна Шилова рассказала, что из-за постоянного ношения накладных ресниц может появиться синдром сухого глаза. Это происходит потому что инородное тело сдавливает глазные железы, сообщил канал «Звезда».

    Офтальмолог назвал недуги, появляющиеся из-за ношения накладных ресниц

    Помимо прочего, накладные ресницы могут вызвать нарушение покрова роговицы, что приводит к попаданию в нее инфекций и развитию кератита.

    «Даже при соблюдении технологии нанесения ресниц и при идеальном использовании, клеевые основы безусловно могут вызвать аллергические проявления. Может произойти и травматизация самого ресничного аппарата — собственные ресницы начинают выпадать, становятся более дефектными, могут менять направление роста, и это тоже серьезная проблема», — уточнила Шилова.

    Также свои ресницы иногда начинают расти в сторону глазного яблока и травмировать роговицу. По словам специалиста, нет значения, какого типа накладные ресницы. Вред будет в любом случае.

    Врач-иммунолог и гематолог Ксения Бочарова предупредила, что появление синяков под глазами не всегда говорит об усталости и недосыпе. Иногда потемнения могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем.