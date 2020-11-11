Офтальмолог назвал лучшие виды спорта для укрепления здоровья глаз

В их числе бадминтон, теннис или пинг-понг. Специалист рассказал, что в этих видах спорта необходимо удерживать фокус на снаряде и внимательно следить за его перемещением. Благодаря этим действиям тренируются глаза, пишет сайт «Дни.ру».

Помимо прочего, Салихов посоветовал для поддержания здоровья зрительных органов соблюдать дистанцию между головой и монитором в 50-60 сантиметров при работе за компьютером. Еще важно читать строго в сидячем положении и при хорошем освещении.