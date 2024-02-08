Здоровье 08 февраля 2024, 16:11 Офтальмолог Миргородская рассказала, что ощущение песка в глазах может быть побочным эффектом лекарств

Читать 360tv в

Многие сталкиваются с ощущением песка в глазах, и у этого симптома может быть несколько причин. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-офтальмолог, врач-микрохирург, врач лазерный хирург «СМ-Клиника», к. м. н. Светлана Миргородская.

По ее словам, нередко неприятное ощущение возникает из-за чрезмерной зрительной нагрузки, например, если весь день сидеть за компьютером. Также «песок» в глазах нередко появляется из-за неправильного ношения контактных линз.

Реклама

Как добавил Ura.ru, также излишняя сухость глаза может быть следствием приема ряда медикоментов. Нужно обязательно ознакомиться с их побочными эффектами.

Авторы: