Здоровье 26 июля 2023, 17:50 Офтальмолог Меркулова посоветовала есть рыбу, зелень и оливки для хорошего зрения

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Врач-офтальмолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Валентина Меркулова в разговоре с изданием Life рассказала, какая еда оказывает положительное влияние на зрение.

Медик отметила, что важно следить за потреблением витаминов, каротиноидов, микроэлементов и омега-3 каждый день. В свой рацион необходимо включить рыбу, мясо, орехи, яйца, бобовые, зелень, овощи и фрукты оранжевого цвета.

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Также врач порекомендовала употреблять зелень, оливки, оливковое масло, молочные продукты. Лютеин и зеаксантин, которые есть в составе яичных желтков, способствуют защите сетчатки глаз от ультрафиолетовых лучей, добавила Меркулова.