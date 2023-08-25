Здоровье 25 августа 2023, 09:46 Офтальмолог Левина назвала высокое внутриглазное давление причиной развития глаукомы

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Главной причиной развития глаукомы, которая характеризуется снижением остроты зрения, является высокое внутриглазное давление. Об этом сообщила врач-офтальмолог Дарья Левина в беседе с Life.

По словам специалиста, заболевание возникает на фоне нарушения баланса выработки и оттока жидкости и повреждения зрительного нерва. Так, глаукома часто развивается у людей страше 40 лет с миопией высокой степени.

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Врач отметила, что снизить внутриглазное давление помогут специальные глазные капли и хирургическое вмешательство.