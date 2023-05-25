Здоровье 25 мая 2023, 10:31 Офтальмолог Левина: чрезмерное увлечение гаджетами может спровоцировать близорукость

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Развитие близорукости может спровоцировать многочасовое пользование компьютером и чрезмерное увлечение гаджетами. Об этом сообщила врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Мария Левина в беседе с Pravda.Ru.

По словам специалиста, особенно рискам ухудшения зрения подвержены дети и подростки. При этом важнейшую роль играет генетика и наследственная предрасположенность к развитию нарушений рефракции глаза.

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Как сообщило РИА ФАН, также влияние на зрение оказывает внешняя среда, поэтому очень важно делать перерывы в работе и почаще находиться на свежем воздухе.