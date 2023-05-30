Здоровье 30 мая 2023, 15:24 Офтальмолог Лещенко объяснила, почему нельзя смотреть на работающий сварочный аппарат без защиты глаз Врач Лещенко: при сварочных работах происходит мощное ультрафиолетовое излучение

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Во время сварочных работ происходит мощное ультрафиолетовое излучение, которое несет опасность для глаз. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-офтальмолог Ирина Лещенко.

По словам медика, на работающий сварочный аппарат нельзя смотреть без защиты даже в течение нескольких секунд.

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«Прохожему достаточно засмотреться на сварку всего на несколько секунд, и через четыре-шесть часов у него может возникнуть резкая боль в глазах», — процитировали «Невские новости» офтальмолога.

Она порекомендовала при глазной боли сразу же обращаться к специалисту. Врач сможет оценить уровень повреждений и назначит соответствующее лечение.