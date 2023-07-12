Здоровье 12 июля 2023, 12:31 Офтальмолог Лещенко объяснила, что не все темные очки защищают от ультрафиолета

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Главная задача солнцезащитных очков — это оградить глаза от воздействия ультрафиолета, но не все затемненные очки обладают этим свойством. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-офтальмолог высшей категории Ирина Лещенко.

Она объяснила, что затемненные стекла очков сами по себе от ультрафиолета не защищают. Более того, без специальных фильтров они усугубляют его воздействие на глаза. Потому что за черными стеклами зрачок расширяется, и сетчатка оказывается без защиты.

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«Нужно выбирать очки с соответствующим покрытием на линзе, которое не пропускает ультрафиолет. Это можно проверить в сертификате очков», — объяснила врач.

Она добавила, что из-за ультрафиолетового воздействия могут возникать болезни глаз. Врач привела в пример катаракту, птеригиум и макулярную дистрофию сетчатки.

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