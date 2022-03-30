Офтальмолог Лазарус перечислил признаки сииндрома сухого глаза
Офтальмолог Рассел Лазарус рассказал, как выявить признаки синдрома сухого глаза. Об этом сообщило издание «Профиль» со ссылкой на Optometrist Network
По данным сайта «Русская планета», это заболевание возникает из-за недостатка слезной жидкости, в некоторых случаях на фоне других проблем.
По словам врача, один их признаков — когда глаза постоянно слезятся. Это может сопровождаться жжением и покалыванием. Кроме того, на сухость могут указывать тягучие или сухие выделения по утрам, а также частое покраснение.
Кроме того, могут ухудшиться зрение и появиться болезненные ощущения. Лазарус рекомендовал обращаться к врачу, так как все эти признаки характерны и для других заболеваний. Поэтому необходим осмотр специалиста.
Ранее офтальмолог Татьяна Шилова заявила, что весеннее солнце может нанести вред глазам. По словам специалиста, ультрафиолет способен вызвать макулодистрофию, которая в дальнейшем может спровоцировать ухудшение зрения. Кроме того, весенние солнечные лучи создают опасные для глаз блики.