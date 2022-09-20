Офтальмолог Куренков заявил, что цвет глаз может меняться с возрастом | 360°

Здоровье 20 сентября 2022, 13:48 Поделиться Telegram

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Viber Офтальмолог Куренков заявил, что цвет глаз может меняться с возрастом

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Врач-офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал, что цвет радужки глаза может меняться с возрастом. Об этом написал сайт NEWS.ru.

Такой процесс, по словам медика, связан, прежде всего, с обеднением пигментации.

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«Тут надо понимать, что когда человек рождается, он уже имеет цвет радужки глаза, который поменяется в течение нескольких месяцев. Также меняется цвет радужки глаза и с возрастом. Например, в преклонном возрасте она имеет свойство банально выцветать. Это обусловлено обеднением пигментации. Так как высокий показатель пигментов дает уклон в сторону карих глаз, а его недостаток — в сторону серо-голубых <…>», — сказал Куренков.

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Он добавил, что цвет глаз зависит и от конституционных особенностей человека, а также от генетической предрасположенности.

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