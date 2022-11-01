Офтальмолог Куренков заявил, что первым признаком катаракты является помутнение хрусталика | 360°

Здоровье 01 ноября 2022, 11:48 Офтальмолог Куренков заявил, что первым признаком катаракты является помутнение хрусталика

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Помутнение хрусталика или затуманивание глаз говорят о возможной катаракте. Об этом изданию NEWS.ru сообщил врач-офтальмолог Вячеслав Куренков.

Медик отметил, что у людей с катарактой зрение становится нечетким, то есть человек смотрит на мир как будто через запотевшее окно.

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«На более поздних стадиях катаракты человек отмечает жалобу — как будто он видит через запотевшее стекло или сквозь целлофановый пакет», — добавил Куренков.

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Офтальмолог подчеркнул, что проводить осмотр глаз у специалиста необходимо один раз в год, даже если проблем с этим органом никогда не возникало. Лечить катаракту невозможно, ее убирают только при помощи операции, заключил Куренков.