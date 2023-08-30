30 августа 2023, 12:20
Офтальмолог Куренков: снижение четкости зрения указывает на развитие катаракты
Главными признаками развития катаракты являются снижение четкости и контрастности зрения. Об этом сообщил врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в беседе с «Москвой 24».
По словам специалиста, дискомфорт в глазах зачастую возникает только на поздних стадиях заболевания. При помутнении хрусталика человек начинает видеть как сквозь матовое стекло или целлофановый пакет.
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Если своевременно не обратиться за помощью к врачу, катаракта может привести к полной потере зрения, добавил Куренков.
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