Здоровье 30 августа 2023, 12:20 Офтальмолог Куренков: снижение четкости зрения указывает на развитие катаракты

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Главными признаками развития катаракты являются снижение четкости и контрастности зрения. Об этом сообщил врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в беседе с «Москвой 24».

По словам специалиста, дискомфорт в глазах зачастую возникает только на поздних стадиях заболевания. При помутнении хрусталика человек начинает видеть как сквозь матовое стекло или целлофановый пакет.

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Если своевременно не обратиться за помощью к врачу, катаракта может привести к полной потере зрения, добавил Куренков.