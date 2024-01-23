Здоровье 23 января 2024, 12:01 Офтальмолог Куренков: самолечение ячменя грозит серьезным повреждением тканей век

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Многие пытаются лечить ячмень самостоятельно, однако это может привести к серьезному воспалению и повреждению тканей век. Об этом сообщил врач-офтальмолог Вячеслав Куренков в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, также после самолечения может остаться рубец на веке, который повлияет на функциональное состояние придаточного аппарата глаза. Избавиться от ячменя возможно буквально за два-три дня, если обратиться к врачу своевременно.

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Куренков отметил, что чаще всего болезнь возникает на фоне снижения иммунитета и при заболеваниях желудочно-кишечного тракта.