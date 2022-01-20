Офтальмолог Куренков: по состоянию глаз можно определить риск смерти

Офтальмолог Вячеслав Куренков рассказал, что по сетчатки глаз можно определить состояние здоровья пациента. Об этом сообщило ИА «Невские новости».

Ранее журнал British Journal of Ophthalmology выпустил статью, в которой ученые рассказали, что по глазам можно определить у человека риск преждевременной смерти.

Куренков уточнил, что состояние сетчатки может рассказать о наличии серьезных заболеваний.

«Можем сказать, что, допустим, у человека сейчас критическое состояние по одному из сложных заболеваний, которые могут привести к смерти», — объяснил он.