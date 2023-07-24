Здоровье 24 июля 2023, 15:25 Офтальмолог Круглякова заявила, что зрение у детей портится из-за чтения

Читать 360tv в

По данным Минздрава, почти 50% школьников к выпускному становятся близорукими. Врач-офтальмолог Лилия Круглякова рассказала о самых частых причинах развития таких проблем со здоровьем. Об этом сообщил сайт kp.ru.

По словам специалиста, падение зрения является расплатой за цивилизацию. В возрасте с шести до 18 лет зрение формируется и его необходимо беречь. Однако именно в этот период дети сидят над учебниками и тетрадками. Но винить школу в снижении зрения у детей не стоит, заметила медик.

Реклама

«Во время чтения или работы за компьютером — наоборот — сильно напряжены, что ведет к сбоям. Разумный выход — дать глазам более подходящий режим работы», — пояснила врач.