Офтальмолог: коронавирус способен обострить аллергический конъюнктивит и глаукому

Инфекция вызывает обострение разных хронических заболеваний, в том числе и глаз. Самое яркое такое проявление — обострение аллергического конъюнктивита. У него может быть обострение и ремиссии, когда не проявляются никакие симптомы.

«Мы отмечали, что у кого уже были аллергические заболевания глаз, то в момент заболевания коронавирусом проявлений никаких нет, но недели через три может произойти обострение аллергического конъюнктивита», — рассказала врач.

Коронавирус может возбудить и другие хронические заболевания, например, глаукому.

Чтобы избежать серьезных последствий или причинить как можно меньше вреда здоровью, офтальмолог посоветовала записаться на осмотр к специалисту.

«Говорят, что из-за коронавируса все хронические заболевания обостряются. Кто наблюдается у врача-офтальмолога по поводу хронических заболеваний, вроде глаукомы, тем надо обратиться к своему врачу», — обратила внимание Лещенко.

Офтальмолог проверит пациенту внутриглазное давление.