facebook_pixel
    26 января 2021, 10:04

    Офтальмолог: коронавирус способен обострить аллергический конъюнктивит и глаукому

    Алена Макаренко

    Коронавирус может повлиять на обострение глазных заболеваний. Об этом предупредила офтальмолог, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического Центра имени Н. И. Пирогова Ирина Лещенко, ее слова привело радио Sputnik.
    Офтальмолог: коронавирус способен обострить аллергический конъюнктивит и глаукому

    Инфекция вызывает обострение разных хронических заболеваний, в том числе и глаз. Самое яркое такое проявление — обострение аллергического конъюнктивита. У него может быть обострение и ремиссии, когда не проявляются никакие симптомы.

    «Мы отмечали, что у кого уже были аллергические заболевания глаз, то в момент заболевания коронавирусом проявлений никаких нет, но недели через три может произойти обострение аллергического конъюнктивита», — рассказала врач.

    Коронавирус может возбудить и другие хронические заболевания, например, глаукому.

    Чтобы избежать серьезных последствий или причинить как можно меньше вреда здоровью, офтальмолог посоветовала записаться на осмотр к специалисту.

    «Говорят, что из-за коронавируса все хронические заболевания обостряются. Кто наблюдается у врача-офтальмолога по поводу хронических заболеваний, вроде глаукомы, тем надо обратиться к своему врачу», — обратила внимание Лещенко.

    Офтальмолог проверит пациенту внутриглазное давление.