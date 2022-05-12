Офтальмолог Коновалов объяснил, в каком случае следует оперировать катаракту

Офтальмолог, доктор медицинских наук Михаил Коновалов посоветовал людям с катарактой лечить ее на ранних стадиях, чтобы не допустить хирургического вмешательства. Об этом он сообщил в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале.

Врач подчеркнул, что показанием для хирургического вмешательства является снижение зрения минимум на 50%, написало ИА Nation News.

«Сегодня мы можем оперировать катаракту в любом состоянии… Еще великий офтальмолог Святослав Федоров говорил, что катаракта — не груша, чтобы она зрела, ее нужно оперировать тогда, когда есть проблема», — сказал медик.

В заключение он отметил, что затягивание срока операции может усугубить проблему.