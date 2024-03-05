Здоровье 05 марта 2024, 12:55 Офтальмолог Йоргенсен заявил о росте распространенности близорукости у поколения Z

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Рожденные в период между 1997 и 2012 годами люди, которые относятся к поколению Z, стали чаще страдать близорукостью. Это связано с массовым увлечением гаджетами, сообщил офтальмолог Йорн Йоргенсен в беседе с Daily Mail.

По словам врача, в период полового созревания дети мало проводят времени на улице, предпочитая прогулкам смартфоны. Они не получают естественного солнечного света, что вызывает очень заметный рост случаев близорукости, сообщили «Известия».

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Кроме того, игры в гаджетах заставляют детей долго фокусироваться на объектах и меньше моргать. Из-за этого мышцы глаз растягиваются, а хрусталик смещается, отметил врач.