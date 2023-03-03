Здоровье 03 марта 2023, 11:12 Офтальмолог Игорь Азнаурян объяснил, почему гимнастика для глаз не лечит близорукость

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Близорукость — это наследственное заболевание, и ее нельзя вылечить гимнастикой для глаз. Об этом «Москве 24» рассказал доктор медицинских наук, врач-офтальмолог Игорь Азнаурян.

Он объяснил, что здоровый глаз имеет форму шара. Если же есть хотя бы небольшое искажение — это сразу отражается на зрении. Таким образом, если у человека нет предрасположенности к близорукости, то она и не разовьется. Как не провоцирует заболевание и большая зрительная нагрузка. Однако в случае с теми, у кого есть вероятность развития, гаджеты и компьютер могут послужить толчком к ухудшению зрения.

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Что касается гимнастики для глаз, то врач опроверг ее пользу. По его словам, она не приносит никаких результатов.

«Мышцы работают таким образом, что они сокращаются и расслабляются в секунду огромное количество раз. А человек хочет их „доупражнять“. Это заставит мышцы сокращаться и расслабляться в разы меньше. Получается тренировка в „отрицательную сторону“», — отметил Игорь Азнаурян.

Он также напомнил, что пока единственный способ улучшить зрение — это лазерная коррекция.

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