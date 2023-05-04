04 мая 2023, 16:02
Офтальмолог Игнатчик посоветовала покупать солнцезащитные очки с ультрафиолетовым и поляризационным фильтрами
Правильные солнцезащитные очки должны обладать ультрафиолетовым и поляризационным фильтрами для эффективной защиты глаз. Об этом сообщила офтальмолог Анастасия Игнатчик в беседе с News.ru.
По словам специалиста, ультрафиолетовое излучение вредно для здоровья глаз и может привести к развитию катаракты, возрастной макулодистрофии и раздражению сетчатки. Защитить орган в солнечные дни помогут правильно подобранные очки.
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При выборе полезного аксессуара необходимо обратить внимание на наличие фильтров — их должно быть два. В обычных темных очках зрачок расширяется, что делает глаз уязвимым перед излучением.
Также необходимо покупать солнцезащитные очки только в специализированных салонах, в которых есть аппарат для проверки качества.
Врачи
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