Здоровье 01 марта 2023, 23:57 Офтальмолог Голобородько рассказала, из-за чего возникает синдром сухого глаза Офтальмолог Голобородько заявила, что синдром сухого глаза провоцирует переработка

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Синдром сухого глаза встречается у довольно большого количества пациентов. Врач-офтальмолог Мария Голобородько рассказала, из-за чего возникает подобное состояние. Об этом сообщил LIFE.

Медик пояснила, что заболевание представляет из себя хроническое двустороннее поражение глаза. Из-за него значительно снижается выработка слез, а также нарушается стабильность слезной пленки роговицы.

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Голобородько заявила, что возникать такое состояние может по ряду причин. Среди них — сухой климат, ветер, кондиционируемые или чрезмерно отапливаемые помещения и нерегулярное моргание, написал «Петербургский дневник».