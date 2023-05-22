Здоровье 22 мая 2023, 17:15 Офтальмолог Газизова предупредила, что некоторые глазные капли могут нанести вред организму

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Некоторые глазные капли могут нанести вред организму. Особенно опасны те, в составе которых имеется ментол. Об этом «Газете.ru» сообщила врач-офтальмолог Ильмира Газизова.

По ее словам, зачастую ментол в составе глазных капель используют азиатские производители, написали «Народные новости».

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Это вещество может вызывать формирование искусственной слезы, которая, в свою очередь, приводит к раздражению после периода облегчения. Медик порекомендовала покупать глазные капли только после совета со специалистом.