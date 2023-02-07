Здоровье 07 февраля 2023, 16:43 Офтальмолог Фадейкина развеяла популярные мифы о зрении Офтальмолог Фадейкина предупредила о вреде мониторов для глаз

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Вопреки распространенному мнению, очки не способны сильнее ухудшить зрение. Такой информацией поделилась кандидат медицинских наук, офтальмохирург, главный врач офтальмологической клиники «Спектр» Татьяна Фадейкина. Об этом сообщил LIFE.

«Носить очки необходимо — в случаях, когда врач вам их назначил. Правильно подобранные очки, наоборот, замедляют прогрессирование близорукости», — рассказала врач.

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Среди мифов о зрении Фадейкина выделила информацию о том, что при близорукости якобы нельзя заниматься спортом. Она пояснила, что спорт не способен ухудшить зрение, потому отказываться от занятий не стоит.

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А вот данные о том, что современные компьютерные мониторы безопасны для глаз, ошибочны. Врач подчеркнула, что такое заявление является не более, чем маркетинговой уловкой.