07 февраля 2023, 16:43
Офтальмолог Фадейкина развеяла популярные мифы о зрении
Офтальмолог Фадейкина предупредила о вреде мониторов для глаз
Вопреки распространенному мнению, очки не способны сильнее ухудшить зрение. Такой информацией поделилась кандидат медицинских наук, офтальмохирург, главный врач офтальмологической клиники «Спектр» Татьяна Фадейкина. Об этом сообщил LIFE.
«Носить очки необходимо — в случаях, когда врач вам их назначил. Правильно подобранные очки, наоборот, замедляют прогрессирование близорукости», — рассказала врач.
Реклама
Среди мифов о зрении Фадейкина выделила информацию о том, что при близорукости якобы нельзя заниматься спортом. Она пояснила, что спорт не способен ухудшить зрение, потому отказываться от занятий не стоит.
Реклама
А вот данные о том, что современные компьютерные мониторы безопасны для глаз, ошибочны. Врач подчеркнула, что такое заявление является не более, чем маркетинговой уловкой.
Болезни
Реклама
Реклама