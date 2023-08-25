25 августа 2023, 16:56
Офтальмолог Фадейкина назвала мышечную усталость частой причиной боли в глазах
Болевые ощущения при движении глазного яблока зачастую возникают из-за мышечной усталости. Об этом сообщила офтальмохирург Татьяна Фадейкина в беседе с Life.
По словам специалиста, нередко мышечная боль появляется в процессе воздействия какого-либо внешнего фактора, например, фотовспышки. Кроме того, подобные симптомы могут сигнализировать о переутомлении глаз во время работы.
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Врач отметил, что к распространенным причинам боли в глазах также относятся конъюнктивит, кератит или увеит, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
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