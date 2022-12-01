Здоровье 01 декабря 2022, 17:07 Офтальмолог Егоров перечислил болезни глаз, которые могут привести к инвалидности Офтальмолог Егоров: глаукома и болезни сетчатки могут привести к инвалидности

Читать 360tv в

Офтальмолог Алексей Егоров рассказал, что некоторые глазные заболевания могут привести к инвалидности. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

«К инвалидности по зрению могут привести такие заболевания, как глаукома, дистрофические заболевания сетчатки, атрофия зрительного нерва, аномалии развития и другие», — рассказал врач.

Реклама

Он рекомендовал проверяться у офтальмолога не реже раза в год. Если есть жалобы, следует делать это чаще, уточнил сайт kp.ru. Егоров также подчеркнул, что при наличии каких-либо заболеваний, необходимо тщательно соблюдать все рекомендации врача.

Реклама