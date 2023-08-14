14 августа 2023, 11:52
Офтальмолог Денисюк посоветовала избегать работы за компьютером в темноте
Россиянам следует избегать работы за компьютером в темноте перед сном или при ярком свете. Об этом рассказала врач-офтальмолог, офтальмохирург Виктория Денисюк в беседе с РИАМО.
По словам специалиста, чтобы глаза меньше уставали, в течение дня необходимо регулярно моргать. Также можно использовать специальные капли для увлажнения поверхности глаз и предотвращения их сухости.
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Кроме того, офтальмолог порекомендовала делать гимнастику для мышц глаз и избегать их сильного напряжения при чтении.
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