21 марта 2023, 15:24
Офтальмолог Дебольская сообщила, что покраснение глаз является одним из симптомов конъюнктивита
На возникновение конъюнктивита могут указывать покраснения глаз, слезотечение и боли. Об этом изданию NEWS.ru расскзала врач-офтальмолог Жанна Дебольская.
По утрам у больного в глазах также может собираться гной.
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«Главные симптомы — покраснение глаз, боль, слезотечение, светобоязнь. При бактериальной форме может, особенно по утрам, появиться гнойное отделяемое», — сообщила медик.
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Конъюнктивит, как правило, бывает нескольких видов. Чаще всего встречается вирусный и бактериальный, реже — аутоиммунный. Бактериальный коньюктивит становится вторичным, если больной на протяжении долгого времени не обращается к врачу, добавила офтальмолог.
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